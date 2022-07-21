Жителя Екатеринбурга приговорили к 7 годам колонии за хищение 8 квартир

Общая стоимость причиненного ущерба превышает 16 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, который незаконно приобрел право собственности на 8 квартир в уральской столице и Верхней Пышме. Общая стоимость причиненного ущерба превышает 16 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела были представлены доказательства, что с 2016 по 2018 годы подсудимый присвоил 8 квартир, собственники которых скончались, не оставив наследников. По закону в таких случаях право собственности на объекты недвижимости переходит муниципальным образованиям. Впоследствии мужчина продал эти квартиры добросовестным покупателям.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в мае 2016 года злоумышленник изготовил поддельный паспорт на имя женщины, умершей в 2009 году, и документы о праве собственности на ее квартиру. После этого он вместе с неизвестной женщиной обратился в МФЦ. Соучастница представилась именем умершей владелицы жилья и предоставила документы о дарении квартиры злоумышленнику, чтобы зарегистрировать факт перехода права собственности.

Екатеринбуржца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению указанным имуществом). Кировский суд приговорил злоумышленника к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение еще не вступило в законную силу.