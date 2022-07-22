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Общество / Суды и криминал
22 июля 2022, 12:35

Свердловчанин заплатит за нападение собаки на ребенка

собака кинологов

Хозяин собаки должен заплатить 50 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов

В селе Чукреевское Туринского района домашняя собака покусала пятилетнего ребенка. По решению суда за выходку четвероногого заплатит его хозяин.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, нападение произошло этой весной. Собака покусала ребенку руки и ноги. Сейчас несовершеннолетний находится на амбулаторном лечении.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что владелец животного допустил его выгул без сопровождения и намордника. В Туринский районный суд было направлено исковое заявление о взыскании со свердловчанина компенсации морального вреда в пользу пострадавшего в размере 50 тыс. рублей.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу.

В соответствии с действующим законодательством, собственник обязан принимать все необходимые меры по недопущению причинения животным вреда. В худшем случае на хозяина возлагается обязанность возместить причиненный вред.

Областная газета Свердловской области

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