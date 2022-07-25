Прокуратура организовала проверку после падения железной конструкции на легковушку

В результате аварии госпитализировали 4 человека. Фото: ИА "Ночные Новости"

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга поставила на контроль проведение расследования по факту ДТП на переулке Базовом, где железная конструкция раздавила автомобиль.

По предварительной информации, груз упал на легковушку с КАМАЗа, который двигался по Объездной дороге через мост. В результате аварии госпитализировали 4 человека: двух женщин и двоих детей 2008 и 2014 годов рождения, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: ИА "Ночные Новости"

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