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Общество / Суды и криминал
25 июля 2022, 15:11

Прокуратура организовала проверку после падения железной конструкции на легковушку

  Юлия Пастух
ДТП

В результате аварии госпитализировали 4 человека. Фото: ИА "Ночные Новости"

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга поставила на контроль проведение расследования по факту ДТП на переулке Базовом, где железная конструкция раздавила автомобиль.

По предварительной информации, груз упал на легковушку с КАМАЗа, который двигался по Объездной дороге через мост. В результате аварии госпитализировали 4 человека: двух женщин и двоих детей 2008 и 2014 годов рождения, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

Фото: ИА "Ночные Новости"

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Областная газета Свердловской области

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