Свердловчанину вынесли приговор за ограбление 95-летнего фронтовика

В сумке ветерана находились около 8,5 тыс. рублей, а также молоко, печенье и хлеб. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил 50-летнего уральца на 1,6 лет в исправительную колонию строгого режима за ограбление пенсионера.

Как сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, 95-летний фронтовик снял деньги в банке, купил продукты и вернулся домой. Возле своего подъезда на улице Латвийской мужчина поставил сумку на асфальт, чтобы открыть дверь. В этот момент к нему подошел неизвестный, схватил сумку и побежал.

По данным областной прокуратуры, в сумке ветерана находились около 8,5 тыс. рублей, а также молоко, печенье и хлеб.

На помощь потерпевшему бросились очевидцы, но злоумышленник успел убежать. Вскоре подозреваемого задержал наряд ППС. Оказалось, что часть денег нападавший уже успел потратить. Задержанным оказался нигде не работающий, неоднократно судимый 50-летний уроженец Сухого Лога, — добавили в УМВД.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Грабеж". Осужденный вину признал, в суде извинился перед потерпевшим. Деньги ветерану вернули.

Приговор не вступил в законную силу.