В Екатеринбурге задержали курьера, вымогавшего деньги по схеме "родственник попал в ДТП"

Молодой человек использовал для конспирации медицинскую маску и сменную одежду. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полиции Екатеринбурга удалось задержать 21-летнего курьера, который вымогал деньги у пожилых людей по схеме "родственник попал в ДТП". Молодой человек работал по указаниям неизвестного координатора.

В июле в разных районах уральской столицы были зафиксированы случаи мошенничества по известной схеме: злоумышленники звонят пожилым людям, представляются сотрудниками полиции или Следственного комитета и рассказывают пенсионерам о том, что их дети или внуки якобы устроили аварию, за которую им грозит серьезный срок. Чтобы избежать наказания, мошенники предлагают родителям передать "доверенному лицу" большую сумму денег — как правило около 1 млн рублей.

Таким способом 6 июля у 85-летней пенсионерки, проживающей на ул. Луначарского, было похищено 800 тыс. рублей, а на следующий день у 84-летней пожилой женщины, которая живет на ул. Куйбышева, злоумышленники похитили 300 тыс. рублей.

Сотрудники МВД установили личность и задержали одного из курьеров, который забирал деньги у жертв — подозреваемым оказался ранее не судимый, безработный 21-летний екатеринбуржец. Он свою вину признал. Молодой человек использовал для конспирации медицинскую маску и сменную одежду.

"В настоящий момент в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Как было установлено, на криминальном счету подозреваемого, как минимум, порядка десяти эпизодов аналогичных хищений. Кроме того, по версии правоохранителей, задержанный также "засветился" в Ревде и Первоуральске", — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.