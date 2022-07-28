Запрещенный в РФ WhatsApp оштрафовали на 18 миллионов за отказ локализовать данные россиян

Суд в Москве оштрафовал WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta) на 18 млн рублей.
Мессенджер наказали за повторный отказ локализовать данные россиян на территории РФ. Ранее, в конце августа 2021 года, компанию штрафовали за указанное правонарушение на 4 млн рублей, передает ТАСС.
Стоит отметить, закон "О персональных данных" обязывает отечественные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации также применяется к иностранным организациям, которые осуществляют деятельность на территории страны, даже без физического присутствия.
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