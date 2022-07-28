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Общество / Суды и криминал
28 июля 2022, 15:00

Запрещенный в РФ WhatsApp оштрафовали на 18 миллионов за отказ локализовать данные россиян

  Юлия Пастух
Смартфон в руках

Компания нарушила закон "О персональных данных". Фото: Алексей Кунилов

Суд в Москве оштрафовал WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta) на 18 млн рублей.

Мессенджер наказали за повторный отказ локализовать данные россиян на территории РФ. Ранее, в конце августа 2021 года, компанию штрафовали за указанное правонарушение на 4 млн рублей, передает ТАСС.

Стоит отметить, закон "О персональных данных" обязывает отечественные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации также применяется к иностранным организациям, которые осуществляют деятельность на территории страны, даже без физического присутствия.

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Областная газета Свердловской области

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