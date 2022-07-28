Суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о разглашении персональных данных о клиентах банков

Только один из обвиняемых получил реальный срок. Фото: Алексей Кунилов

Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении трех мужчин, которые обвиняются в коммерческом подкупе и разглашении персональных сведений о клиентах банков. Только один из них получил реальный срок.

В ходе рассмотрения дела были представлены доказательства, что в 2019 году один из обвиняемых узнал о возможности незаконно получить персональные данные о клиентах банков за вознаграждение. Мужчина обратился с предложением о передаче информации за деньги к исполнительному директору финансово-юридического агентства.

После этого обвиняемый также попросил своего знакомого оказать содействие в поиске руководителя кого-либо регионального банка — один из директоров предложение принял. В период с ноября 2019 по июнь 2021 года руководитель банка передал одному из обвиняемых сведения более чем о 5,5 тысячах клиентах. Инициатор преступной схемы получил от исполнительного директора агентства 5,6 млн рублей за информацию, часть этих средств мужчина отдал своему подельнику.

Аналогичным образом обвиняемый получил еще 900 тысяч рублей за сведения о клиентах из еще двух банков.

"Суд назначил директору регионального центра банка наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом свыше 5 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок 2 года. Посредникам назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев со штрафом в размере свыше 11,7 млн рублей одному и в размере свыше 8,4 млн рублей другому", — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.