Хакеры Lurk пытаются обжаловать приговор в Свердловском облсуде

Рассмотрение апелляционных жалоб продолжится. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Свердловском облсуде началось рассмотрение апелляционных жалоб по делу хакерской группировки Lurk. Ранее ее участники — 21 человек — были признаны виновными в совершении различных преступлений в сфере компьютерной информации.

В зависимости от роли каждого в феврале этого года Кировский районный суд Екатеринбурга назначил хакерам наказание в виде лишения свободы от 5 лет 1 месяца до 14 лет. Максимальный срок получил лидер группировки Константин Козловский.

С приговором никто из осужденных не согласился. Сейчас все пытаются его обжаловать. "В общей сложности в суд поступило больше 25 апелляционных жалоб от адвокатов и осужденных. Дело при поступлении в суд содержало 2 599 томов", — уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Процесс продолжится 12 августа.

Фото: Павел Ворожцов

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Напомним, участники хакерской группировки орудовали с декабря 2015-го по апрель 2016 года. Тогда с помощью созданного вируса они получили доступ к локальным компьютерным сетям крупных коммерческих банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний. Всего они похитили более 1,2 млрд рублей. Также хакеры получили доступ к базе данных аэропорта Кольцово.