Lurk не хочет сидеть за вирусы

Константин Козловский считает, что его подставили, и намерен добиться полного оправдания Фото: Павел Ворожцов

Свердловский областной суд вчера приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор по резонансному уголовному делу хакерской группы Lurk, костяк которой составляли жители Екатеринбурга. По версии следствия, группа похитила с помощью вредоносных компьютерных технологий со счетов российских граждан и коммерческих организаций более миллиарда рублей. В феврале нынешнего года Кировский районный суд приговорил ее участников к различным срокам лишения свободы. Прокуратура, посчитавшая приговор слишком мягким, также подала протест.

«Приземлили» в Кольцово

Группа была разоблачена летом 2017 года. ТАСС распространило сообщение Центра общественных связей ФСБ, что сотрудники службы совместно с МВД задержали в 15 регионах страны 50 ее участников. Как выяснилось позже, почти половина из них была из Свердловской области. По версии следствия, с помощью одноименного вируса, созданного путем модификации широко известного Трояна, Lurk получала доступ в корпоративные сети банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний, других коммерческих организаций и снимала деньги с их счетов и счетов их клиентов. В общей сложности было похищено 1,26 миллиарда рублей.

Новый компьютерный вирус долгое время был неуловим, поскольку после перевода денег на подконтрольные хакерам счета самоуничтожался. Поймать его удалось лишь после взлома хакерами базы аэропорта Кольцово.

Во время обысков у членов группы Lurk оперативники изъяли около 12 млн рублей в разной валюте, более тысячи сим-карт, около ста единиц компьютерной техники и свыше 200 телефонов и смартфонов всевозможных моделей.

В коттеджах и элитных квартирах обнаружилось немало ювелирных изделий, в том числе и редчайшие швейцарские часы из розового золота, инкрустированные бриллиантами. В гаражах – автомобили Audi TT, Cadillac SRX и Мерседес SLK. На все имущество и финансовые средства наложен арест.

Прецедентов нет

Дело группы Lurk по оценке МВД России стало беспрецедентным и по размаху махинаций, и по объему работ, которую провели правоохранительные органы, и по числу фигурантов. Протоколы задержаний, допросов, обысков, экспертиз и прочие процессуальные документы заняли более 2,5 тысячи томов.

Кировский районный суд рассматривал дело в отношении екатеринбургских участников группы (перед судьями предстал 21 человек) в течение трех лет – с января 2019-го по февраль 2022 года. Все они были признаны виновными в организации преступного сообщества либо участии в нем, в неправомерном доступе к компьютерной информации, создании вредоносных программ и крупном мошенничестве с их использованием. Хакерам в зависимости от степени вины было назначено наказание от 5 лет и одного месяца до 14 лет лишения свободы.

С приговором никто из осужденных не согласился. Теперь они пытаются его обжаловать. Прокуратура, которая сочла приговор слишком мягким, также подала протест. Дело в Свердловском областном суде рассматривает коллегия судей под председательством Дмитрия Герасименко.

Дело еще одного участника группировки, Игоря Маковкина, рассматривалось в особом порядке в 2018 году. Он работал под ником Oper2, выполняя обязанности «вбивщика» – вручную вбивал реквизиты подставных юридических лиц, на счета которых выводились денежные средства компаний, в чьи серверы был внедрен вирус. Маковкин сообщил следствию и суду, что его непосредственным руководителем был Константин Козловский. Именно он щедро оплачивал работу «вбивщика», предоставил ему квартиру в центре Екатеринбурга и подарил автомобиль BMW. Суд приговорил Игоря Маковкина к пяти годам лишения свободы и обязал возместить причиненный пострадавшим ущерб.

Клинтон не спасла

Самую суровую меру наказания – 14 лет лишения свободы в колонии строго режима и год ограничения свободы после – получил по приговору суда Константин Козловский. Именно он, как установило следствие, а затем и суд, создал группировку Lurk и руководил ею. Информационными технологиями Козловский увлекся еще в школе. Один из свидетелей в суде назвал его «злым гением».

Защищался лидер Lurk тоже изобретательно. Когда суд предоставил ему последнее слово, он заявил, что дело против него и других обвиняемых «сфабриковано лабораторией Касперского», а на самом деле Lurk, якобы, работал «под руководством ФСБ», выполняя деликатные задания по взлому базы Национального комитета Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон. Козловский утверждал также, что его куратором в ФСБ был друг детства Дмитрий Докучаев, старший оперуполномоченный отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ).

Любопытно, что в 2019 году Московский окружной военный суд признал бывшего руководителя ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и сотрудника «лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, а чуть позднее – Дмитрия Докучаева виновными в государственной измене. Последнего приговорили к шести годам лишения свободы, но уже в 2021 году освободили по УДО.

Пошел на обострение

Константин Козловский и на вчерашнем заседании был самым активным. В руках он держал листок с фамилиями тех, кто, по его мнению, якобы «заказал» Lurk и настойчиво демонстрировал его журналистам. Он единственный из всех заявил отвод председательствующему суда. Двое других судей, посовещавшись, ходатайство отклонили.

Сразу несколько ходатайств подал и адвокат Козловского Федор Акчермышев. Он требовал вывести своего подзащитного из-за стеклянного ограждения в зал, вести видеотрансляцию процесса в Интернете, проводить судебные слушания не ежедневно, а два раза в неделю, чтобы подсудимые могли отдохнуть в СИЗО и собраться с мыслями и т.д. Большинство требований суд признал невыполнимыми и отклонил. Процесс продолжится 12 августа со стадии доклада по делу.

Врез

Подставные лица

Еще раньше участников группы Lurk расплата настигла дроперов – людей, которые соглашались за небольшое вознаграждение оформить на свое имя счет или банковскую карту. На них первоначально выводились похищенные деньги. Когда афера вскрылась, многие финансовые организации, ставшие жертвами мошенников, подали в суд иски, требуя взыскать деньги с клиентов-дропов.

С одного из таких помощников хакеров Агентство по страхованию вкладов взыскивает в интересах банка более трех миллионов рублей, с другого – свыше двух миллионов. Еще один дроп, на чью банковскую карту из русско-японской фирмы хакеры перекинули свыше двух миллионов рублей, обязан вернуть не только эту сумму, но и проценты за пользование чужими деньгами. С уже упомянутого Игоря Маковкина банкиры намерены взыскать похищенные у них несколько сот миллионов рублей.

Доводы дроперов, что они тут ни при чем, что не догадывались, как будут использованы их карты, суды в расчет не принимают.

Пристав передает ходатайства адвокатов председательствующему на процессе судье Дмитрию Герасименко Фото: Павел Ворожцов