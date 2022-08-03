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Общество / Суды и криминал
3 августа 2022, 11:07

Гособвинитель запросил 9,5 лет колонии строгого режима экс-главе УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову

  Юлия Пастух
Игорь Трифонов

Игоря Трифонова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Фото: Алексей Кунилов

В Ленинском районном суде Екатеринбурга начались прения сторон по делу экс-главы городского УМВД Игоря Трифонова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили "Областной газете" в Управлении Генпрокуратуры РФ по УрФО, гособвинитель запросил для Игоря Трифонова в совокупности 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. В Ленинском райсуде "ОГ" уточнили, что подсудимому также попросили назначить штраф в 20 миллионов рублей и лишить специальных званий и наград.

Напомним, экс-главу екатеринбургского УМВД задержали в 2019 году в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Позже ему также предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. По данным следствия, в 2015 году Игорь Трифонов получил через посредников взятку 7,5 млн рублей от бывшего зампредседателя правления ООО "Коммерческий банк "Кольцо Урала" в Екатеринбурге Олега Коноплева за оказание помощи в возбуждении уголовного дела в отношении должника банка. В сентябре суд приговорил Коноплева к 5 годам заключения условно, это решение обжаловала прокуратура.

В ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал документ об освобождении от должностей 11 генералов СК, МЧС и МВД, в числе которых был Трифонов.

Областная газета Свердловской области

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