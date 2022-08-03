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Общество / Суды и криминал
3 августа 2022, 17:33

"Аэрофлот" выплатит екатеринбурженке 113 тысяч рублей за срыв перелета в ОАЭ

  Юлия Пастух
Аэропорт "Кольцово"

Женщине предложили сняться с авиарейса и сдать тест на ковид в аккредитованной лаборатории. Фото: Алексей Кунилов

Жительница Свердловской области получит компенсацию от авиакомпании "Аэрофлот" за сорванную поездку в Дубай.

Женщина купила билеты по маршруту Екатеринбург — Москва — Дубай и обратно и сдала ПЦР-тест в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", так как действовали коронавирусные ограничения. Однако при регистрации на авиарейс в Екатеринбурге сотрудница компании сообщила, что тест сделан в неаккредитованной лаборатории, поэтому не может быть принят.

Во время пересадки в Москве свердловчанке предложили сняться с авиарейса и сдать тест на ковид в другой лаборатории. Так как в ближайшие сутки самолетов не оказалось, женщине пришлось вернуться в Екатеринбург. Она направила претензию по возврату стоимости авиабилетов, которая осталась без удовлетворения, и обратилась в суд.

В ходе рассмотрения гражданского дела Управление Роспотребнадзора по Свердловской области поддержало исковые требования потребителя, передает пресс-служба надзорного ведомства. По решению суда в пользу женщины взыскано 113 тысяч рублей, которые компенсируют моральный вред, а также стоимость билетов, ПЦР-тестирования и другие расходы.

Областная газета Свердловской области

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