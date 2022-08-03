На Урале будут судить охотника, застрелившего краснокнижного лебедя

На Урале будут судить охотника, застрелившего лебедя-шипуна. Фото: Павел Ворожцов

Обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя села Конево утвердила Невьянская городская прокуратура. Мужчина подозревается в незаконной охоте на птиц.

Инцидент произошел 8 мая 2022 года на берегу реки Большой Сап вблизи свердловского села Конево, куда подозреваемый приехал на личном автомобиле. С собой мужчина взял ружье для охоты ИЖ-58МА вместе с патронами. Он намеренно убил лебедя-шипуна, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Свердловской области по постановлению правительства региона от 12.05.1996 № 377-П. Эта птица подлежит особой охране, а охота на нее категорически запрещена.

В результате животному миру Свердловской области нанесен ущерб. Дело направлено на рассмотрение мировому судье. Охотнику может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в 2022 году в Свердловской области изменились сроки отстрела кабанов и боровой дичи.