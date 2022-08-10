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Общество / Суды и криминал
10 августа 2022, 14:51

Жительница Екатеринбурга отсудила деньги у торговой галереи за разбитый нос

  Валерия Белякова
Женщина отсудила 20 тысяч рублей морального вреда

Жительница Екатеринбурга ударилась лицом о стеклянную дверь и подала иск на собственников здания. Фото: Алексей Кунилов

Моральный вред в размере 20 тысяч рублей отсудила у торговой галереи жительница Екатеринбурга. Она разбила нос о стеклянную дверь.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, пострадавшая обратилась с иском к обществу с ограниченной ответственностью, которому принадлежат помещения. Заявление женщина направила в Чкаловский райсуд Екатеринбурга. Она просила взыскать с собственника галереи 55 400 рублей, потраченные на лечение, 5 тысяч за испорченное кровью платье и еще 1 100 рублей, израсходованных на транспорт и лекарства.

Как пояснила истец, она выходила из здания после косметической процедуры. В коридорах было слабое освещение, женщина не заметила прозрачную стеклянную дверь и ударилась о нее лицом. Началось кровотечение, затем появились головокружение и тошнота. Пострадавшая обратилась к медикам, они диагностировали у нее перелом носа.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел заявление и удовлетворил требования частично. Помимо 20 тысяч рублей морального вреда суд обязал ответчика оплатить расходы на почтовые и копировальные услуги на сумму в 500 рублей.

Собственники здания, где случилось ЧП, не согласились с вынесенным вердиктом. Ответчики подали апелляцию в Свердловский облсуд. Однако решение первой инстанции осталось без изменений и уже вступило в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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