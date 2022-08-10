В Екатеринбурге мать продала сына из-за долгов

В Екатеринбурге мать выставила объявление о продаже сына. Фото: Алексей Кунилов

Следственным отделом Верх-Исетского района Екатеринбурга возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая продала собственного ребенка за 300 тысяч рублей. Объявление мать разместила в одной из социальных сетей.

Екатеринбурженке предъявлено обвинение по статье "Торговля в отношении несовершеннолетнего", сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Об истории с продажей ребенка в социальной сети "ВКонтакте" написали общественники движения "Альтернатива", которое борется с современным рабством. Они узнали, что в интернете появилось объявление, в котором купить ребенка предлагала женщина по имени Наргиза.

Волонтеры связались с "продавщицей" по указанным контактам под видом покупателей. Им женщина рассказала, что это ее старший сын от первого брака. Еще двое детей у нее есть от второго мужа, который выступает против неродного ему ребенка. Чтобы не портить отношения, супруги решили продать мальчика и рассчитаться с долгами. Сумму обозначили в 300 тысяч рублей.

Историю о продаже ребенка сообщили волонтеры движения "Альтернатива". Фото: скриншот страницы движения "Альтернатива" в соцсети "ВКонтакте"

"Мы до конца надеялись, что эта история вымысел, чья-то дурацкая шутка или попытки мошенников завладеть деньгами. Однако, когда наша группа уже в Екатеринбурге вместе с сотрудниками из отдела по борьбе с организованной преступностью выехали на сделку, то стали непосредственными свидетелями продажи мальчика", — написали в социальной сети активисты движения.

Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, факт продажи был зафиксирован в торговом центре, женщину задержали с поличным. В оперативном эксперименте участвовали полицейские подразделения по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) регионального управления уголовного розыска ГУ МВД.

"Со слов задержанной, она пошла на преступление в связи со своим тяжелым материальным положением, хотя верится в эту версию с трудом, т. к. ее супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей, семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося", — отметил Валерий Горелых.

Сейчас ребенок находится в больнице, решается вопрос о его месте пребывания. Следователи намерены ходатайствовать о заключении задержанной под стражу.