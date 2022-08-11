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Общество / Суды и криминал
11 августа 2022, 11:30

Суд Екатеринбурга оштрафовал лидера группы "Курара" за дискредитацию ВС РФ

суд

Олега Ягодина судили за высказывания во время фестиваля Ural Music Night. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело солиста группы "Курара" Олега Ягодина. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Музыканту назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Адвокат Георгий Краснов планирует обжаловать его в Свердловском областном суде. Он выразил надежду на то, что "облсуд вынесет более взвешенное и справедливое решение".

Напомним, административное дело было инициировано в отношении Олега Ягодина за высказывания во время фестиваля Ural Music Night.

Областная газета Свердловской области

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