Суд Екатеринбурга оштрафовал лидера группы "Курара" за дискредитацию ВС РФ

Олега Ягодина судили за высказывания во время фестиваля Ural Music Night. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело солиста группы "Курара" Олега Ягодина. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Музыканту назначен штраф в размере 40 тысяч рублей. Адвокат Георгий Краснов планирует обжаловать его в Свердловском областном суде. Он выразил надежду на то, что "облсуд вынесет более взвешенное и справедливое решение".

Напомним, административное дело было инициировано в отношении Олега Ягодина за высказывания во время фестиваля Ural Music Night.