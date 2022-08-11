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Общество / Суды и криминал
11 августа 2022, 18:36

В Екатеринбурге взяли под стражу женщину, пытавшуюся продать своего сына

  Валерия Белякова
В СИЗО она будет находиться до 8 октября

Женщину, которая хотела продать сына, отправили в СИЗО на 2 месяца. Фото: Павел Ворожцов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел вопрос о мере пресечения в отношении Наргизы Айтматовой, которая хотела продать своего ребенка. Ее отправили в следственный изолятор на 2 месяца.

В СИЗО женщина будет находиться до 8 октября, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Женщина по имени Наргиза хотела продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей, об этом она написала в социальной сети. Это стало известно активистам движения "Альтернатива", борющимся с современным рабством. Общественники начали переписываться с женщиной. Им она рассказала, что в ее семье есть еще двое младших детей от второго мужа, которому мешает сын от первого брака. Чтобы не ссориться, супруги решили продать мальчика, а вырученными деньгами рассчитаться с долгами.

В итоге Наргиза договорилась о сделке с покупателями, под видом которых выступали общественники. На встрече женщину задержали силовики.

Напомним, в полиции опросили мужа задержанной. Он рассказал, что о планах жены не знал, семья их в деньгах не нуждается, живет в двухкомнатной квартире и строит дом.

Областная газета Свердловской области

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