Коммунальщики Екатеринбурга заплатят за травму ребенка

Прокуратура Орджоникидзевского района потребовала взыскать с коммунальной службы в пользу потерпевшей 200 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Фото: Алексей Кунилов

С коммунальной организации из Екатеринбурга взыщут 200 тысяч рублей за моральный вред в пользу родителей девочки. Ребенок пострадал из-за гололеда в апреле 2022 года.

Иск в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга подавала районная прокуратура. В ведомство обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее дочь поскользнулась на тротуаре и сломала левый надколенник. Все произошло 7 апреля 2022 года возле дома № 26 по улице Ползунова.

Лечение и восстановление заняло длительное время. Пострадавшая не могла ходить в школу. На медицинские препараты родители девочки потратили больше 20 тысяч рублей. Моральный вред ребенку оценили в 200 тысяч рублей. В итоге взыскать средства помогла прокуратура.

В надзорном ведомстве объяснили, что потерпевшая пострадала по вине коммунальщиков, которые плохо обрабатывали дороги противогололедной смесью.

Напомним, ранее моральный вред с торговой галереи взыскала жительница Екатеринбурга, она разбила нос о стеклянную дверь.