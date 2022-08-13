В Екатеринбурге задержали мошенницу, которая за неделю обокрала 13 пенсионеров

Ей оказалась 39-летняя ранее судимая жительница Среднеуральска, которая работает менеджером по продажам. Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

В начале августа в Екатеринбурге была зафиксирована очередная серия мошенничества в отношении пенсионеров по схеме "родственник попал в ДТП" — факты обманов регистрировались ежедневно, иногда по несколько раз за день. Полиции удалось установить и задержать женщину, которая причастна как минимум к 13 случаям хищения денег у пожилых граждан.

Одна из пострадавших, проживающая в Ленинском районе уральской столицы, рассказала полицейским, что не раз слышала о подобной схеме мошенничества, поэтому когда "дочь" позвонила ей на домашний телефон, она сразу засомневалась. Но когда плачущая девушка на другом конце провода назвала ее мамой, пенсионерка сильно заволновалась и поверила обманщикам. Они сообщили, что необходимы деньги за прекращение уголовного преследования дочери, ставшей виновницей ДТП. В скором времени к ней пришла женщина в темных очках и молча забрала оговоренную сумму — 200 тысяч рублей.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сказали, что женщина-курьер была задержана 9 августа. Ей оказалась 39-летняя ранее судимая жительница Среднеуральска, которая работает менеджером по продажам. Подозреваемая призналась полицейским, что осознавала, какого рода деятельностью она занималась. "Кураторы" даже попросили женщину записать видео, в котором она говорит, что согласна совершать мошеннические действия — ролик был найден на ее мобильном телефоне. Курьер забирала себе 10% от украденных денег.

Сотрудники УМВД просят жителей Екатеринбурга сообщать о фактах мошенничества в отношении пенсионеров по телефонам: 8 922 199-16-18 (уголовный розыск), (343) 294-14-94 (дежурная часть) или 102 (02).

Видео: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

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