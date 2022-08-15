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Общество / Суды и криминал
15 августа 2022, 14:10

Адвокаты Грайнер обжаловали приговор

  Юлия Пастух
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер была приговорена к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков. Фото: БК "УГМК"

Адвокаты американской спортсменки Бриттни Грайнер, осужденной на 9 лет за контрабанду наркотиков обжаловали приговор Химкинского городского суда Московской области.

"Команда защиты Бриттни Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор", - передает ТАСС слова адвоката. 

Напомним, Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. В ручной клади у спортсменки обнаружили вейпы с подозрительной жидкостью, которая оказалась гашишным маслом. Данные подтверждены экспертизой.

4 августа суд приговорил баскетболистку к 9 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей за контрабанду и хранение наркотиков. Сама Грайнер вину признала и добавила, что вейп с гашишным маслом привезла непреднамеренно.

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Областная газета Свердловской области

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