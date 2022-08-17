Детский сад Екатеринбурга заплатит за конфликт между детьми 300 тысяч

Вред ребенку был причинен именно в связи с неосуществлением надлежащего контроля за воспитанниками детского учреждения. Фото: Алексей Кунилов

В дошкольном учреждении один из воспитанников пытался удушить своего сверстника. Травму на шее заметила мама пострадавшего ребенка.

Она обратилась в травмпункт, где подтвердили попытку механического удушения. В результате ребенок получил физическую и моральную травму. Инцидент произошел осенью прошлого года.

Установлено, что в момент конфликта в группе не было воспитателя. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как малыш зовет на помощь, но никто не приходит.

В детсаду было проведено служебное расследование. Воспитатель была переведена на должность младшего воспитателя, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

В интересах пострадавшей стороны был подан иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга. С дошкольного учреждения просили взыскать затраты на лечение – 6 808 рублей и компенсацию морального вреда – 300 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Ответчик не согласился с данным решением и принес на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако решение было оставлено без изменений. Оно вступило в законную силу.