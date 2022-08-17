На Среднем Урале завершили расследование дела о смертельном отравлении метанолом 44 человек

В зависимости от роли каждого в преступной схеме обвиняемым грозит вплоть до 10 лет лишения свободы. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники СУ СКР по Свердловской области завершили производство следственных действий в отношении 7 человек, занимавшихся выработкой, поставками и торговлей контрафактным алкоголем. От отравления метанолом погибли 44 человека.

Уголовное наказание грозит шести мужчинам 1967–1987 годов рождения и одной женщине 1957 года рождения. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в период с лета 2020 года по осень 2021 года обвиняемые участвовали в нелегальном обороте алкогольных напитков в Екатеринбурге: нарушая законодательство, преступники системно приобретали, хранили и продавали опасную продукцию потребителям.

Схема работала вплоть до сентября 2021 года, пока не начались случаи отравления. В этом же месяце в продажу была запущена партия спиртного, содержащая метанол в концентрации, превышающей норму в 0,05%, что крайне опасно для жизни и здоровья человека. В результате, по версии следствия, недоброкачественным алкоголем отравился 51 человек, 44 из которых погибли — это жители Чкаловского, Ленинского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга.

Во время раскрытия преступлений сыщики и полицейские выезжали в служебные командировки в Пермский край, Самарскую область и Башкирию для сбора доказательств.

"Представители МВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета провели свыше 20 обысков, в рамках которых было изъято более 8 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества. Тщательным проверкам, пока шло расследование, в рамках оперативно-профилактической операции "Алкоголь" подверглись все торговые точки, в том числе рыночные комплексы Среднего Урала, где дополнительно конфисковано порядка 37 тысяч литров всевозможного суррогата. Все изъятое в рамках оперативных мероприятий полиции передано для временного хранения и последующей утилизации", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области.

В зависимости от роли каждого в преступной схеме обвиняемым грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.

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