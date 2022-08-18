Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении лжецелительницы

За большую сумму она предлагала доверчивым гражданам провести "целительные" ритуалы и продавала магическую атрибутику. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники УМВД по Екатеринбургу задержали 33-летнюю женщину, которая подозревается в организации мошеннической схемы. За большую сумму она предлагала доверчивым гражданам провести "целительные" ритуалы и продавала им магическую атрибутику.

О мошеннице сотрудники полиции узнали 17 августа, когда в отдел № 4 позвонила екатеринбурженка 1970 года рождения и рассказала о том, что ее обманули на сумму 300 тыс. рублей. В ноябре 2020 года через свою знакомую женщина обратилась к "ясновидящей", чтобы та помогла ей решить проблемы со здоровьем мужа. Мошенница предложила клиентке за 152 тыс. рублей купить свечи, якобы обладающие целительной силой.

После этого доверчивая екатеринбурженка продолжала встречи с подозреваемой. В частности, они арендовывали квартиры для проведения ритуалов по снятию порчи — таким образом мошенница выманила еще 152 тыс. рублей.

Лжецелительницу удалось задержать. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу пояснили, что задержанная уже проходит в качестве подозреваемой по аналогичному уголовному делу.

"Используя доверие своих клиентов, фигурантка настаивала, чтобы каждый из них привлекал своих знакомых. По ее уверениям, это было необходимо для успешного продолжения лечения. Специфика работы с подобного рода потерпевшими потребовала привлечения к расследованию сурдопереводчика. Правоохранители предполагают, что на счету лжецелительницы может быть несколько десятков эпизодов противоправной деятельности", — добавили в полиции.

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