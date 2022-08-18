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Общество / Суды и криминал
18 августа 2022, 16:16

Районная администрация Екатеринбурга заплатит 570 тысяч за упавшее на машину дерево

  Юлия Пастух
Сломанное дерево

Дерево было в запущенном состоянии. Фото: Павел Ворожцов

Жительница Екатеринбурга отсудила у администрации Орджоникидзевского района более 570 тысяч рублей за упавшее на ее машину дерево. Учреждение было ответственным за содержание и состояние территории, где произошел инцидент.

Автомобиль был поврежден на парковке в переулке Симбирском. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта составила 546 400 рублей, передает Свердловский областной суд. 

Женщина сочла, что случай произошел из-за ненадлежащего ухода за зелеными насаждениями со стороны чиновников. Как показала дендрологическая экспертиза, дерево было гнилым в нижней части ствола. При этом в верхней части кроны было большое количество крупных сухих ветвей, а на стволе обнаружили дереворазрушающие грибы.

Пострадавшая обратилась в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, попросив взыскать материальный ущерб в размере 546 400 рублей, расходы по оплате услуг оценки — 6 500 рублей, на дендрологическое исследование — 13 500 рублей, на составление схемы происшествия — 400 рублей, а также госпошлину — 8 664 рубля и 984 рубля почтовых расходов.

Суд первой инстанции посчитал, что дерево упало на автомобиль вследствие обстоятельств непреодолимой силы (порывы ветра в тот день достигали 15 м/с) и удовлетворил исковые требования частично. Женщина не согласилась с решением и обжаловала его в облсуде. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что дерево в действительности находилось в плохом состоянии, а ветер в городе был не таким сильным. В итоге Свердловский областной суд признал вину районной администрации в полном объеме.

Областная газета Свердловской области

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