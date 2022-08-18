Разрешили дело миром

Инвалидность существенно ограничивает возможности людей. И порой самые простые, казалось бы, бытовые вещи становятся для них чрезвычайно важными. Однако, к сожалению, не все окружающие это понимают – и тогда могут возникнуть сложности.
Так, например, произошло с женщиной, инвалидом первой группы по зрению, которой, вопреки ее пожеланиям, продали мобильный телефон, пользоваться которым ей было чрезвычайно затруднительно. В салоне сотовой связи женщина сообщила продавцу об инвалидности и пояснила, что все действия производит по звуку. Поэтому ей необходим простой в использовании аппарат с крупными цифрами и громким сигналом. По заверению продавца, именно такой ей и был продемонстрирован. В итоге она его купила.
Однако, вскрыв дома упаковку, женщина обнаружила, что ей продали телефон другой марки, который имеет мелкие кнопки, тихий звук и у него непроизвольно срабатывает будильник. Покупательница обратилась в салон с претензией и потребовала заменить товар либо вернуть деньги. Продавец удовлетворить претензию отказался. Тогда она обратилась за помощью в Госюрбюро.
Юрист организации подробно разъяснил ей, каким образом она может защитить свои права в судебном порядке и дал рекомендации по составлению искового заявления. В частности, в нем обязательно следовало указать, что она изначально пыталась решить с продавцом вопрос в досудебном порядке, а также заявить требования о возврате денежных средств, компенсации морального вреда, штрафа и неустойки.
После полученной консультации женщина обратилась в суд. Сначала в ходе заседания представитель ответчика просил отказать в удовлетворении ее исковых требований. Однако с учетом неопровержимых доказательств предложил в конце концов заключить мировое соглашение на следующих условиях: истец обязуется вернуть телефон, а ответчик – вернуть потраченные на покупку телефона деньги и возместить моральный вред.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Инвалиды первой и второй группы являются частыми заявителями в Государственное юридическое бюро по Свердловской области, по численности эта категория занимает второе место после пенсионеров.
Отношения в сфере защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», иными федеральными законами.
Потребитель – гражданин, приобретающий и использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Продавец – организация, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи.
Если продавец при заключении договора был поставлен в известность о конкретных целях приобретения товара, он обязан передать потребителю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.
При продаже товара по образцу и описанию покупателя продавец обязан передать именно тот товар, который им соответствует.
Если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, фасону, расцветке, размеру или комплектации, он вправе в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки, обменять товар на аналогичный у того продавца, у которого он был приобретен.
В случае обнаружения недостатков в товаре потребитель вправе потребовать:
- замены на товар той же марки либо на такой же товар другой марки;
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление;
- возврата уплаченной за товар суммы.
В случае отказа продавца выполнить требования, покупателю необходимо составить письменную претензию, указав требования и срок их исполнения.
Если спор не урегулирован в досудебном порядке, нарушенные права потребителя могут быть восстановлены в суде.
Потребителю следует знать, что даже в случае обращения в суд на любой стадии гражданского процесса между сторонами может быть заключено мировое соглашение.
Мировое соглашение заключается в письменной форме, должно содержать сведения об условиях, размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.
Мировое соглашение утверждается судом, исполняется сторонами добровольно, а в случае неисполнения – подлежит принудительному исполнению.
Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро в суд, получают удовлетворение. Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и вопросам, по которым она может быть предоставлена, можно получить на сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru.Офис Госюрбюро в г. Екатеринбурге расположен по адресу: ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135 а. Телефон – 8 (343) 272–72–77.
- Опубликовано в №149 от 19.08.2022