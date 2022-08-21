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Общество / Суды и криминал
21 августа 2022, 18:54

В поселке Совхозном мужчина устроил перестрелку в гараже и смертельно ранил себя

Полиция

По предварительным данным, стрелок решил вступиться за свою жену, у которой ранее был конфликт с группой людей, находившихся в гараже. Фото: Павел Ворожцов

Вечером 20 августа сотрудники полиции и следователи выезжали в поселок Совхозный по сообщению о ЧП: мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья по компании людей. В результате конфликта он ранил сам себя.

По предварительным данным, стрелок решил вступиться за свою жену, у которой ранее был конфликт с группой людей, находившихся в гараже. Ранив обидчиков, мужчина выстрелил в себя.

"Впоследствии стрелявший — мужчина, 1986 г.р., и один из потерпевших скончались в больнице", — отметил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

"В ходе осмотра места происшествия изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы. По уголовному делу принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, тела умерших направлены на экспертизу. Точная причина убийства выясняется в ходе расследования", — добавил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Областная газета Свердловской области

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