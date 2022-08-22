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Общество / Суды и криминал
22 августа 2022, 12:15

На Урале из СИЗО выпустили стрелка, ранившего в голову ребенка

  Юлия Пастух
СИЗО

Мужчину отправили под домашний арест до 23 сентября. Фото: Александр Исаков

Алапаевский городской суд смягчил меру пресечения стрелку, обвиняемому в ранении десятилетней девочки. Его заключили под стражу в конце июня.

Как сообщил "Областной газете" старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, мужчину выпустили из СИЗО, отправив под домашний арест до 23 сентября.

Напомним, инцидент произошел 22 июня. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Позднее задержали подозреваемого мужчину. Он признался в содеянном, пояснив, что из мелкокалиберного оружия он стрелял по птице, не видя игравших вдалеке детей. 

Пострадавшей девочке спасали жизнь врачи нескольких больниц. В настоящее время ребенок здоров: говорит, ходит и бегает.

Областная газета Свердловской области

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