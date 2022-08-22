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Общество / Суды и криминал
22 августа 2022, 14:49

Свердловский перевозчик заплатит 300 тысяч за перелом позвоночника у юного хоккеиста

  Юлия Пастух
Автобус

Мальчика госпитализировали с переломом позвоночника. Фото: Галина Соловьева

Кушвинский городской суд взыскал с перевозчика компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего хоккеиста, пострадавшего в результате ДТП. Ребенку заплатят 300 тысяч рублей.

В начале февраля автобус с 17 юными хоккеистами из команды "Горняк" возвращался с соревнований из Каменска-Уральского в Кушву. На 144-м км автодороги Екатеринбург — Серов водитель не справился с управлением и выехал на встречку. После этого автобус столкнулся с препятствием и перевернулся.

В аварии пострадал 14-летний мальчик. Его доставили в ЦГБ № 2 Нижнего Тагила с переломом позвоночника, напомнили в прокуратуре Свердловской области.

В интересах несовершеннолетнего надзорное ведомство направило исковое заявление в суд о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации морального вреда. Требования были удовлетворены. После того как решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

Напомним, по словам 61-летнего водителя, ДТП произошло из-за того, что он отвлекся на тренера. Скорость автобуса была 85 км/ч.

Областная газета Свердловской области

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