Екатеринбургские таможенники изъяли почти 3 тысячи нелегальных вейпов и мобильных аксессуаров

На упаковках продукции были указаны товарные знаки, чья интеллектуальная собственность охраняется законом. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники таможни изъяли 630 аксессуаров для смартфонов и 2 300 вейпов, которые незаконно продавали в крупном торговом центре Екатеринбурга. На упаковках продукции были указаны товарные знаки, чья интеллектуальная собственность охраняется законом.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, владелец магазина не смог подтвердить приобретение и таможенное декларирование зарубежной продукции, а также законность ее ввода в торговый оборот.

"В настоящее время выявленный товар изъят из оборота. Владельцам Apple направлен запрос для подтверждения оригинальности представленных в розничной продаже товаров", — заявил и. о. начальника УТУ Сергей Баландин.

На данный момент решается вопрос о привлечении владельца торговой точки к ответственности за незаконное использование товарного знака.