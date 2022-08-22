Темы дня

Общество / Суды и криминал
22 августа 2022, 20:43

В Екатеринбурге сотруднику МЧС, получившему взятку, дали 3 года условно

взятка

Осенью 2020 года Александр Болдырев получил взятку в размере 42,5 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении экс-сотрудника ГУ МЧС по Свердловской области Александра Болдырева. Осенью 2020 года он получил взятку в размере 42,5 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, будучи должностным лицом и обладая полномочиями по организации проведения госзакупки, подсудимый предложил директору предприятия за взятку посодействовать в заключении договора на поставку моющих средств — глава компании согласилась. Когда договор был подписан, руководитель фирмы лично передала Александру Болдыреву деньги в его кабинете.

Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в пользу взяткодателя). Районный суд Екатеринбурга назначил Александру Болдыреву наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Ему запрещено в ближайшие 2 года занимать должности государственной и муниципальной службы, а также предстоит выплатить штраф в 4-кратном размере суммы взятки — 170 тыс. рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.08.2022, 20:43 / Общество
В Екатеринбурге сотруднику МЧС, получившему взятку, дали 3 года условно
22.08.2022, 19:48 / Общество
В Екатеринбурге обсудили вопросы организации работы федеральных ведомств в Академическом
22.08.2022, 19:00 / Общество
Мэр Екатеринбурга утвердил проект реконструкции улицы Кирова с трамвайным кольцом
22.08.2022, 18:16 / Общество
В Екатеринбурге открыли новое масштабное производство с отечественным оборудованием
22.08.2022, 17:50 / Политика
Член ЦИК РФ Людмила Маркина посетила с рабочим визитом Свердловскую область