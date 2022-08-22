В Екатеринбурге сотруднику МЧС, получившему взятку, дали 3 года условно

Осенью 2020 года Александр Болдырев получил взятку в размере 42,5 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении экс-сотрудника ГУ МЧС по Свердловской области Александра Болдырева. Осенью 2020 года он получил взятку в размере 42,5 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, будучи должностным лицом и обладая полномочиями по организации проведения госзакупки, подсудимый предложил директору предприятия за взятку посодействовать в заключении договора на поставку моющих средств — глава компании согласилась. Когда договор был подписан, руководитель фирмы лично передала Александру Болдыреву деньги в его кабинете.

Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в пользу взяткодателя). Районный суд Екатеринбурга назначил Александру Болдыреву наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Ему запрещено в ближайшие 2 года занимать должности государственной и муниципальной службы, а также предстоит выплатить штраф в 4-кратном размере суммы взятки — 170 тыс. рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.