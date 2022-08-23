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Общество / Суды и криминал
23 августа 2022, 11:39

Дело "подростков-южан", избивших маму с дочкой в Екатеринбурге, передадут в суд

суд

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге дело о хулиганском нападении на мать с дочкой передадут в суд. Инцидент произошел в феврале на остановке общественного транспорта.

По версии следствия, 11 февраля текущего года обвиняемые оскорбили и избили в автобусе молодую девушку. Опасаясь за свое здоровье, она позвонила матери с просьбой встретить ее и вышла на остановке. Подростки проследовали за ней и продолжили нападать. Мама девушки попыталась остановить их. Однако также пострадала — они били по голове, телу, рукам и ногам. В результате у девушки было диагностировано сотрясение мозга, а у ее матери сложный перелом лодыжки. Кроме того, на счету молодых людей несколько случаев разбоя.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "подростков-южан". Они обвиняются в хулиганстве с применением насилия к гражданам, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, а также грабежах и разбое. Дело будет направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оба обвиняемых — студенты колледжа столицы Урала. Один из них ранее уже задерживался представителями полиции в качестве причастного к грабежу. Подростки воспитываются в полных семьях.

Областная газета Свердловской области

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