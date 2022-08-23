Дмитрий Лошагин выйдет на свободу по УДО

Свердловский облсуд теперь должен направить свое решение в колонию. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратуре не удалось оставить осужденного за убийство жены фотографа Дмитрия Лошагина в колонии. Он выйдет по УДО.

Сегодня Свердловский облсуд рассмотрел апелляционное представление прокурора и жалобу потерпевшей стороны на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 15 июня 2022 года. Тогда было удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина.

"Выслушав доводы сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционное представление прокурора без удовлетворения", — рассказали в облсуде. Там также уточнили, что постановление вступило в законную силу.

Адвокат Сергей Лашин сообщил "Областной газете", что суд должен направить данные о решении в колонию, после чего его подзащитный выйдет на свободу. Предполагается, что это произойдет завтра.

Как заявили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, постановление суда, которое оставило без изменения решение первой инстанции, будет изучено. В надзорном ведомстве также выразили мнение, что фотограф "нуждается в дальнейшем отбывании наказания в местах лишения свободы".