В Каменске-Уральском аферист в форме силовика обокрал квартиру

Задержанным в ограблении квартиры оказался неработающий и ранее судимый житель Каменска-Уральского. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Каменске-Уральском полицейские задержали подозреваемого в ограблении квартиры. На дело злоумышленник пошел, надев камуфляжную форму силовика.

К потерпевшим аферист зашел под предлогом проверки, когда дома не было взрослых. В квартиру грабителя пустил подросток, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Он смог ввести в заблуждение подростка тем, что использовал камуфляжную форму одного из силовых ведомств, сказал ребенку, что им проверяются возможные факты хищений велосипедов и другого имущества, для чего ему надо пройти в квартиру к потерпевшему и сделать осмотр жилища", — добавил полковник Горелых.

В итоге мужчина, угрожая подростку, похитил имущество на сумму в 200 тысяч рублей и скрылся. Однако полицейские задержали подозреваемого очень быстро. Им оказался неработающий и ранее судимый за кражи местный житель 2000 года рождения. Злоумышленник признался в преступлении, против него возбуждено уголовное дело.

Следователи предъявили мужчине обвинение в грабеже, совершенном с незаконным проникновением в жилище, с применением либо угрозой насилия. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, рассказал старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Сыщики не исключают, что задержанный может быть причастен к еще ряду подобных преступных эпизодов. СКР разыскивает всех возможных пострадавших.