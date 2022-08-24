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Общество / Суды и криминал
24 августа 2022, 12:00

В Ревде вынесли приговор банде фальшивомонетчиков

  Юлия Пастух
Монеты

Выявить мошенников удалось после просмотра записей с камер видеонаблюдения торговых точек. Фото: Алексей Кунилов

Ревдинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участников преступной группы за фальшивомонетничество. Срок получили пять жителей Екатеринбурга.

С января по март 2021 года Умаров с напарником организовали незаконное хранение, перевозку и сбыт 63 поддельных купюр Центробанка номиналом 5 тыс. рублей на территории региона, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Подделки реализовывали, покупая товары в магазинах. Выявить мошенников удалось после просмотра записей с камер видеонаблюдения торговых точек.

Суд с учетом роли каждого в совершенных преступлениях назначил Умарову и Бологову наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима на 4 года 6 месяцев и 3 года соответственно. Сафину, Никулину и Калашникову — от 2 лет 10 месяцев до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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