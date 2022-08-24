В Екатеринбурге осудили рецидивиста и его подельницу за убийство туристки в "Оленьих ручьях"

Свердловский областной суд вынес приговор убийцам туристки из Пермского края. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд вынес приговор убийцам туристки из Пермского края, которая отдыхала в природном парке "Оленьи ручьи". Рецидивист Алексей Еремеев по ряду тяжких статей осужден на 23 года лишения свободы, его подельница Ольга Васева — на 9 лет колонии.

Решением суда первые 5 лет Еремеев проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, ему также назначено ограничение свободы на 2 года. Васева приговорена к 9 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Судом удовлетворены требования родственников убитой о взыскании компенсации морального вреда. Еремеев обязан выплатить 3,5 миллиона рублей, Васева — 1 миллион 300 тысяч рублей, сообщили в облсуде.

По данным следствия, находящийся под административным надзором Еремеев и его подруга Васева совершили тяжкое преступление в мае 2021 года в Нижнесергинском районе. В нетрезвом состоянии они напали на туристку, отдыхавшую в парке "Оленьи ручьи". Женщину выманили из палатки на открытую местность, где избили деревянной палкой. Рецидивист сдавил ей шею и надругался. В это время, чтобы потерпевшая не могла дать отпор, ее руки держала подельница убийцы. После чего Еремеев добил туристку ножом в шею.

Также преступники забрали имущество убитой женщины на сумму более чем в 200 тысяч рублей. Среди украденного был смартфон, сим-карту из которого Васева поставила в свой телефон и с помощью мобильного приложения получила доступ к счетам убитой. Ее деньгами злоумышленница рассчитывалась в магазине и на заправке. Этот факт установил оперуполномоченный уголовного розыска, просмотрев записи с видеокамер в торговых точках. Полицейский задержал Васеву, однако на помощь ей пришел Еремеев. Угрожая ножом, он освободил подельницу. Тем не менее позже преступники были задержаны.

Кроме этого, следствием было установлено, что ранее оба подсудимых с мая по июнь 2021 года неоднократно грабили частные дома в деревне Половинка, городе Нижние Серги и бытовку в поселке Новая Ельня. Они забирали имущество и продукты.

В итоге главный фигурант дела вину в убийстве туристки не признал, но сознался в кражах. Суд рассматривал дело в закрытом режиме по ходатайству обвиняемых. Оба могут обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.