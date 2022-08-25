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Общество / Суды и криминал
25 августа 2022, 11:31

В Кировграде пенсионерке выплатят 150 тысяч за травму в общественном месте

молоток судьи

Кировградский городской суд обязал КМП выплатить пожилой женщине 150 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Кировграде прокуратура через суд взыскала компенсацию морального вреда в пользу пенсионерки. 83-летняя женщина получила травму в общественном месте.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Свердловчанка, спускаясь с лестницы, у которой не было перил, а ступени находились в плохом состоянии, потеряла равновесие и упала. В результате женщина получила закрытый перелом костей левой руки и левой ноги.

Установлено, что на территории города вопросы обслуживания, ремонта и безопасной эксплуатации тротуаров и лестниц общего пользования относятся к компетенции Кировградского муниципального предприятия "Универсал". Исковое заявление о взыскании с организации компенсации морального вреда в пользу пенсионерки было подано в суд.

Кировградский городской суд обязал Кировградское муниципальное предприятие (КМП) выплатить пожилой женщине 150 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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