Полиция Екатеринбурга разыскивает подозреваемых, потративших деньги с чужой банковской карты

Подозреваемый расплачивался чужой банковской картой в продуктовом магазине. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники полиции разыскивают двух жителей Екатеринбурга, в руки которых попала чужая банковская карта. Ей злоумышленники расплачивались в магазинах, причинив ущерб владельцу минимум на 6 тысяч рублей.

В территориальный ОВД обратился собственник банковской карты, он рассказал полицейским, что потерял ее в районе улицы Братской. Через некоторое время мужчине стали поступать на телефон сообщения о списании средств со счета. В уведомлениях значились покупки в продуктовом и пивном магазинах, аптеке, находящихся в микрорайоне Вторчермет, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

Сыщики проверили все торговые точки, в которых осуществлялась оплата. Из магазинов изъяты съемки с камер наблюдения. На видео зафиксированы предполагаемые похитители карты.

В полиции призывают горожан помочь в поиске подозреваемых. Рассказать информацию о местонахождении и личностях злоумышленников можно по телефонам уголовного розыска — +7 932 611-18-62, дежурной части — (343) 356-42-03 или номеру 102. Анонимность гарантируется. Также силовики напоминают, что подозреваемые могут добровольно прийти в ОВД и объясниться, а также возместить ущерб пострадавшему.

Ранее в Екатеринбурге полицейские задержали мошенницу, которая представлялась юристом.

Видео: отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу