Прокуратура запросила 250 часов обязательных работ испортившему картину из Третьяковской галереи

Екатеринбургского пенсионера обвиняют в вандализме. Оглашение приговора назначено на 29 августа. Фото: Павел Ворожцов

Прокуратура потребовала назначить 250 часов обязательных работ бывшему охраннику Ельцин Центра, пририсовавшему глаза на картине из Третьяковской галереи. Адвокат Александра Васильева настаивает на штрафе.

Мировой судья участка № 2 Верх-Исетского района сегодня рассмотрел уголовное дело в отношении екатеринбургского пенсионера, обвиняемого в вандализме. На заседании в закрытом режиме были оглашены показания свидетелей и продемонстрировано видео, на котором Александр Васильев рисует ручкой на картине Анны Лепорской "Три фигуры", сообщил корреспонденту "Областной газеты" адвокат подсудимого Алексей Бушмаков.

"Он на видео подходит и рисует кружки на фигурах. Он не отрицал этого, это не должно как-то усугубить ситуацию. Я считаю, наказание в 250 часов работ, запрошенное прокуратурой, для моего подзащитного жестокое. Он инвалид III группы, у него масса хронических заболеваний. Я буду настаивать на прекращении дела, чтобы он остался несудимым", — пояснил журналисту "Областной газеты" юрист Алексей Бушмаков.

Он отметил, что представителей потерпевшей стороны на суде не было. В итоге оглашение приговора назначено на 29 августа.

Ранее "Областная газета" сообщала, что суд отказался рассматривать дело в особом порядке. Точки на картине обвиняемый нарисовал в декабре 2021 года, когда работа экспонировалась в Ельцин Центре.