Вынесен приговор экс-охраннику Ельцин Центра, испортившему картину "Три фигуры"

Александр Васильев сегодня на суд не пришел. Фото: Павел Ворожцов

Суд назначил экс-охраннику Ельцин Центра Александру Васильеву, испортившему картину ученицы Малевича, 180 часов обязательных работ. Также мужчину направят на принудительное наблюдение и лечение у специализированного медработника.

Приговор по уголовному делу был вынесен мировым судьей судебного участка № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга на основании доказательств, представленных гособвинением. Мужчина признан виновным в совершении вандализма, порче имущества в общественном месте. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, схематичное изображение глаз на картине Анны Лепорской "Три фигуры", принадлежащей Государственной Третьяковской галерее, мужчина нарисовал в декабре 2021 года, когда работа экспонировалась в Ельцин Центре. Материальный ущерб оценили в более чем 250 тысяч рублей. Ранее прокуратура запросила для него 250 часов обязательных работ.