На Урале осудили подростков, напавших на продавщицу с молотком

По решению суда подростки будут отбывать наказание в воспитательной колонии. Фото: Галина Соловьева

Ирбитский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей села Байкалово 14 и 15 лет. Весной этого года подростки напали на женщину-продавца с молотком.

Они признаны виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 15-летнему свердловчанину назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы, а его соучастнику – 2 года 1 месяц. Оба будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как ранее писала "Областная газета", 20 марта подростки договорились о совершении преступления. Один из них должен был предоставить другому молоток — орудие совершения преступления, а также убедиться в отсутствии покупателей в магазине. Второй же — напасть на продавца, похитить деньги и другое имущество.

Само преступление произошло вечером 21 марта. Продавщице было нанесено не менее 10 ударов по голове и телу молотком, а также руками и ногами. После этого обвиняемый похитил кассовый аппарат с деньгами, сигареты и имущество женщины. Общая сумма ущерба была оценена в более чем 22 тысячи рублей.