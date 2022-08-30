Жительницу Березовского оштрафовали за ложный донос на своего друга

В Березовском женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей за ложное обвинение друга в краже. Фото: Алексей Кунилов

Березовский городской суд оштрафовал женщину за ложный донос на сожителя. Она обвинила его в краже 100 тысяч рублей и золотых украшений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, в мае 2022 года в полицию Березовского обратилась 47-летняя местная жительница, она написала заявление о краже из ее квартиры 100 тысяч рублей, золотого браслета и пачки сигарет. В преступлении женщина обвинила своего друга.

Сотрудники ОМВД осмотрели жилище обратившейся к ним гражданки, а также опросили соседей и подозреваемого. Следователям удалось выяснить, что ее знакомый не виноват, квартиру никто не трогал. В итоге женщина призналась, что с заявлением в полицию она обратилась после ссоры с сожителем. Так она решила отомстить ему. Идея о ложном доносе ей пришла после употребления алкоголя в компании подруги.

В отношении березовчанки было возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о преступлении. Суд, рассмотрев материалы, оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее свердловские силовики задержали лжеветерана ФСБ, у которого с собой был боевой пистолет Макарова.