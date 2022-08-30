В Екатеринбурге лжеполицейский лишил квартиры мать своей подруги

Жертва подозреваемого в мошенничестве переоформила на него квартиру по договору купли-продажи. Фото: Павел Ворожцов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело о мошенничестве, в результате которого местная жительница лишилась квартиры. Собственницу обманул псевдополицейский, сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Главным фигурантом дела является екатеринбуржец 1995 года рождения. Он, по версии следствия, заверил хозяйку жилья в том, что работает в правоохранительных органах. Стал встречаться с ее дочерью. Отношения пары продолжались с 2015 по 2017 годы. Мужчина пообещал устроить девушку на службу в силовые структуры. Для этого предложил ей пройти моральные и физические испытания, которые сам придумывал и просил выполнить.

В частности, жертва должна была ставить себе внутривенные уколы и разрезать кожу лезвием, уточнили в надзорном ведомстве региона.

Позже обвиняемый сообщил хозяйке жилья, что ее дочь не смогла пройти проверку, а чтобы избежать негативных последствий — собственнице необходимо переоформить квартиру на него. Женщина послушала лжеполицейского и по договору купли-продажи переписала помещение на имя обвиняемого. В общей сложности потерпевшей был причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей. Обман раскрылся позже. Сейчас жилье снова вернулось к пострадавшей — сделка была признана недействительной. Подозреваемый предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

Напомним, ранее полиция Екатеринбурга задержала 33-летнюю "ясновидящую", подозреваемую в обмане доверчивых горожан.