В Новоуткинске задержали мужчину, который сообщил о минировании отдела полиции

Мужчина признался, что сообщил о минировании из хулиганских побуждений. Он был пьян. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В дежурную часть ОМВД России по Первоуральску поступило сообщение о минировании отдела полиции по адресу ул. Ватутина, 21 — в ходе проверки взрывчатых веществ обнаружено не было. В последствии правоохранительные органы установили и задержали лжеминера.

Подозреваемым оказался 46-летний неработающий житель поселка Новоуткинска, который ранее был судим за кражи. Он признался полицейским, что сообщил о минировании из хулиганских побуждений в состоянии опьянения.

"В доме совместно с ним проживает престарелая мать, которая не знала о звонке сына по данному факту, но подтвердила, что он злоупотребляет алкоголем. В случае установления вины в суде гражданина будет ожидать ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации и находится в изоляторе временного содержания ОМВД России по Первоуральску", — рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей).