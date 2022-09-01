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Общество / Суды и криминал
1 сентября 2022, 16:45

В Екатеринбурге к 18 годам колонии приговорили оптового перевозчика наркотиков

Фемида

Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Дениса Соловьева, который занимался оптовой перевозкой наркотических веществ. Фото: Алексей Кунилов

Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Дениса Соловьева, который занимался оптовой перевозкой наркотических веществ. Он действовал в составе группы из 14 человек — каждого из них будут судить отдельно.

Вместе с другим лицом подсудимый попытался сбыть почти 5 кг наркотических веществ и более 1 кг амфетамина на территориях Свердловской, Челябинской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Новгородской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртии, Коми и Санкт-Петербурга. Денис Соловьев перемещался на автомобиле BMW 5231A.

Преступников задержали в районе села Щелкун Сысертского района. Все закладки были найдены и изъяты.

"В дальнейшем посредством проведения оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент" установлены и задержаны иные участники преступного сообщества — курьеры, оптовые перевозчики, химики — всего 14 человек, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дениса Соловьева признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Его приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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