На Среднем Урале вынесли приговор организованной преступной группе обнальщиков

Приговор вынесли шестерым участникам ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием денег в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге вынесли приговор организованной преступной группе обнальщиков. Шесть человек признаны виновными в незаконной банковской деятельности.

Информация о решении опубликована в картотеке Октябрьского районного суда Екатеринбурга. Подсудимым назначены условные сроки наказания.

Незаконных банкиров выследили сотрудники свердловского управления ФСБ, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Пять мужчин и одна женщина занимались преступной деятельностью в период с ноября 2018 по август 2019 года. Они проводили финансовые операции, не имея на это лицензии. Для получения денег подсудимые использовали счета фирм-однодневок.

"В ходе проведенных обысков следователи регионального полицейского главка совместно с сыщиками ФСБ изъяли электронные носители информации (ноутбуки, телефоны), ключи для дистанционного обслуживания счетов ряда организаций, банковские карты различных физических лиц, сим-карты и документы на подставных лиц, свидетельствующие об использовании участниками ОПГ номинальных фирм, таких как ООО "Конструктор", "Магнер", "Профмастер" и других", — заявил полковник Горелых. Он также уточнил, что обвиняемым вменялось извлечение дохода в сумме более 12 000 000 рублей.

По делу было проведено несколько бухгалтерских и фоноскопических экспертиз. Материалы заняли 38 томов, из них 8 пришлись на обвинительное заключение.