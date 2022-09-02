Жителя Талицы приговорили к 5 годам колонии за хранение наркотиков

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Талицкий районный суд вынес приговор местному жителю, он признан виновным в приобретении и хранении наркотиков. Подсудимый на 5 лет отправится в колонию и выплатит штраф в размере 40 тыс. рублей.

По версии следствия, в 2020 году мужчина решил заработать денег продавая наркотики и делая закладки. Подсудимый договорился о покупке запрещенных веществ, которые необходимо было забрать для дальнейшей фасовки и распространения через систему "тайников" в Талицком районе. Заработанные деньги "партнеры" планировали делить.

Получив координаты, подсудимый забрал партию синтетического наркотика, однако вопреки договоренности с подельником он решил оставить "товар" себе. В последствии всю партию изъяли сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Его приговорили к 5 годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф 40 тыс. рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило.

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