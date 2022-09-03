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Общество / Суды и криминал
3 сентября 2022, 14:22

Американка, арестованная за поджог в Екатеринбурге, попыталась сбежать в Казахстан

полиция

Женщину задержали в Троицке. Фото: Алексей Кунилов

Американка Елена Тейлор, которой было предъявлено обвинение в поджоге автомобиля в Екатеринбурге, сбежала из-под домашнего ареста. Она срезала отслеживающий браслет и попыталась уехать из страны — ее задержали на границе с Казахстаном.

Отметим, что 25 августа Елене Тейлор продлили арест еще на два месяца.

"Несколько дней назад ее в последний момент задержали на границе с Казахстаном, в Троицке. Из Казахстана она намеревалась улететь в США. В связи с тем, что гражданка США предприняла реальную попытку скрыться от следствия, полиция вышла в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения. Судья согласился с доводами представителей МВД и заключил ее под стражу", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

До начала судебного разбирательства беглянка будет находиться в СИЗО. Дело в отношении женщины передадут в суд до конца года.

Напомним, что американка была задержана за поджог Lexus NX 200 в конце мая — ее удалось перехватить в Кольцово при посадке на рейс в Казахстан. Оттуда она должна была улететь в Америку.

Областная газета Свердловской области

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Американка, арестованная за поджог в Екатеринбурге, попыталась сбежать в Казахстан