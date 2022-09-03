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Общество / Суды и криминал
3 сентября 2022, 16:52

В Кольцово задержали начальника отдела полиции по подозрению в разглашении гостайны

Кольцово

Александр Панков в ходе личной беседы сообщил постороннему гражданину информацию ограниченного доступа. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники ФСБ 3 сентября задержали в Екатеринбурге начальника линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александра Панкова. Он подозревается в разглашении гостайны.

Как рассказали "ОГ" в пресс-службе транспортной полиции по УрФО, в 2021 году Александр Панков в ходе личной беседы сообщил постороннему гражданину информацию ограниченного доступа.

"Руководством УТ МВД России по УрФО по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанного лица он понесет наказание в установленном законом порядке", — добавили в транспортной полиции.

По статье 283 УК РФ виновному может грозить до 4 лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Областная газета Свердловской области

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