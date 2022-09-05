Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов признан виновным в госизмене

Иван Сафронов приговорен к 22 годам колонии по обвинению в госизмене. Фото: Алексей Кунилов

Московский городской суд огласил приговор советнику главы Роскосмоса и журналисту Ивану Сафронову. Он признан виновным в государственной измене.

Суд назначил Ивану Сафронову наказание в виде лишения свободы на 22 года.

"Назначить Сафронову наказание в виде 22 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 тыс. рублей с ограничением на 2 года после отбытия наказания", — огласил приговор судья.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за секретных данных, которые содержало уголовное дело. Изначально прокуратура запрашивала для Сафронова 24 года колонии строгого режима и штраф в полмиллиона рублей. Защита настаивала на невиновности журналиста, как и он сам. Адвокаты Ивана Сафронова сообщили, что намерены обжаловать обвинительный приговор и добиться его оправдания, передает ТАСС.

Напомним, корреспондент был задержан 7 июля 2020 года по подозрению в шпионаже и госизмене. По версии следствия, журналист передал сведения, составляющие государственную тайну, представителям иностранной разведки.