В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о массовом смертельном отравлении

Суд над бутлегерами назначен на 14 сентября. Фото: Алексей Кунилов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил дату рассмотрения дела о массовом смертельном отравлении жителей от фальсифицированного алкоголя. Согласно картотеке суда, первое заседание должно пройти 14 сентября 2022 года.

Материалы поступили к судье Александру Кабанову. Всего по делу проходят семь человек. Армену Аветисяну инкриминируются две статьи: незаконная розничная продажа спиртосодержащей продукции и производство, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Заур Джаббаров, Татьяна Васильева, Адалат Гурбанов Надир Мамедов, Микайыл Назаров и Артем Чабан обвиняются в незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере.

По данным следствия, семеро подозреваемых занимались продажей суррогатного алкоголя с 2020 по 2021 год в Чкаловском районе Екатеринбурга. Последняя партия оказалась с высокой концентрацией метилового спирта, опасного для человека. В начале октября в больницы Свердловской области с острым отравлением начали поступать пострадавшие. 18 человек в возрасте от 25 до 78 лет погибли.

Напомним, все фигуранты дела вскоре были найдены и взяты под стражу.