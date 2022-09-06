В Сысерти будут судить банду рэкетиров похоронного бизнеса

Всего в банду входило 4 человека. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Главк полиции Свердловской области направил в Сысертский городской суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы (ОПГ), члены которой занимались рэкетом похоронного бизнеса. Всего в банду входило 4 человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в сентябре 2019 года уроженец Смоленской области создал преступную группировку, в состав которой вошли жители Казахстана, поселка Белоярского и Екатеринбурга. Они принуждали представителей бизнеса в сфере ритуальных услуг отказываться от совершения сделок, угрожая применением насилия и уничтожением имущества, а также вымогая деньги.

По словам пресс-секретаря регионального главка полиции Валерия Горелых, фигуранты ОПГ были задержаны в августе 2020 года оперативниками свердловского ГУ МВД при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

"Подозреваемым предъявлено обвинение по статьям 163 УК РФ (требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества), ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения) и ст. 161 УК РФ (грабеж). В связи с большим объемом работы, расследование противоправной деятельности ОПГ продолжалось 20 месяцев, дело состоит из 33 томов", — рассказал полковник Валерий Горелых.

Также, по его словам, в ходе предварительного следствия обвиняемые и их адвокаты пытались затягивать сроки по уголовному делу в надежде избежать ответственности. Во вторник, 6 сентября, было утверждено обвинительное заключение и дело передали в Сысертский городской суд для рассмотрения по существу.